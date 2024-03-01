أحدهم “صديق مقرب لنتنياهو”.. كتائب القسام تعلن مقتل 7 من الأسرى لديها جراء قصف إسرائيلي (شاهد)

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، استشهاد عدد من مقاتلي القسام الذين كانوا مكلفين بحراسة الأسرى الإسرائيليين، ومقتل 7 أسرى نتيجة قصف جيش الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر منصة تليغرام مساء الجمعة “سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ. وبعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم، حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وعميرام إسرائيل كوبر”.

وكان هؤلاء الأسرى الثلاثة، قد ظهروا في مقطع فيديو بثته كتائب القسام قبل شهرين، يطالبون قادتهم بعدم تركهم في الأسر وألا يشيخوا فيه. ورجحت حماس وقتها أنهم قُتلوا، لكن لم تؤكد حينها الخبر.

وأشار أبو عبيدة إلى أن الحركة ستعلنُ لاحقاً عن أسماءِ القتلى الأربعةِ الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم.

وأضاف “نؤكدُ أن عددَ أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ 70 أسيراً، وقد حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياةِ الأسرى، ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف”.

وتابع “في ذاتِ الوقتِ نؤكدُ أن الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ”.

وقال مصدر قيادي بكتائب القسام للجزيرة، إن أحد الأسرى القتلى الذين تم الإعلان عنهم اليوم، هو صديق مقرب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.