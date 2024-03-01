استطلاع: الأمريكيون منقسمون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، وهو منظمة أمريكية غير ربحية، أن ثمة انقسامًا متزايدًا بين المواطنين الأمريكيين بشأن مآلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 5 أشهر من اندلاعها، سواء بين الجمهور العام أو حتى داخل المجموعة الانتخابية الديمقراطية.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أُجريَ خلال شهر فبرير/شباط أن غالبية المواطنين الأمريكيين يميلون إلى الحياد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن عددًا متزايدًا منهم ينحاز إلى أحد الجانبين.

وأظهرت عينة الاستطلاع أن من جرى استطلاع آرائهم عندما سئلوا عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب إسرائيل، أو تقف إلى جانب الفلسطينيين، أو لا تنحاز إلى أي من الجانبين، قال 56% منهم إنه لا ينبغي للإدارة الأمريكية أن تقف إلى جانب طرف ضد طرف آخر، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 8% مقارنة مع النتائج التي توصل إليها المجلس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الجمهور العام الذي يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى دعم إسرائيل في الحرب زادت بنسبة 4 نقاط مئوية (31%، مقارنة بـ27% في السابق)، ويشمل ذلك جميع الانتماءات السياسية.

كما ارتفعت نسبة الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين بمقدار 4 نقاط مئوية (11%، مقارنة بـ7% في سبتمبر الماضي)، ولكن هذا الارتفاع جاء بين الديمقراطيين والمستقلين فقط.

وفيما يتعلق بجمهور الديمقراطيين، لا يزال 62% منهم يقولون إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تنحاز إلى أي من الجانبين، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 12% عن سبتمبر/أيلول 2023.

وكذلك فإن غالبية المستقلين لا يزالون يفضلون بقاء الولايات المتحدة على الحياد (60%)، على الرغم من أن هذا يعني تراجعا بمقدار 7 نقاط خلال نفس الفترة.

أما بخصوص تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل وربطها بالاستجابة لمطالب وقف الحرب، فقد خلص الاستطلاع إلى أن 53% -أي أكثر من نصف الأمريكيين- يؤيدون ذلك.

يذكر أنه مع استمرار الحرب وتزايد الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، فإن تحالف واشنطن مع إسرائيل أصبح يتلقى الكثير من الانتقادات.

كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب ضد المدنيين والدخول في هدنة إنسانية، مؤكدا أن قتل المدنيين تجاوز الحدود المعتمدة في الحروب.