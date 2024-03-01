الأزهر يستنكر “مجزرة الطحين” في غزة ويصفها بوصمة عار على جبين الإنسانية

استنكرت مشيخة الأزهر المصرية، إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ووصف الأزهر “مجزرة الطحين” التي استهدفت النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها الاحتلال بأنها “وصمة عار على جبين الانسانية الصامتة” تجاه ما يحدث في غزة.

كما وصف الحادثة بأنها: “جُبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال”.

وطالب الأزهر العالم أجمع بأن “يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، ويجبر الكيان الإسرائيلي على وقف مذابـحه في حق الأبرياء”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح أكثر من نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويشهد حاليا استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال بنيران قوات الاحتلال.