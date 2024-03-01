الاحتلال أطلق عليهما النار.. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بعد ساعات من استشهاد شقيقه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان شوامرة (26 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب غرب الخليل، بعد ساعات قليلة من استشهاد شقيقه نجم الدين.

وقالت في بيان الليلة الماضية “استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان شوامرة متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة بيت عوا، وهو شقيق الشهيد نجم الدين سليمان شوامرة (34 عاما) الذي استشهد عصر اليوم”.

إطلاق الرصاص على الأشقاء

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة أشقاء بالقرب من (بيت مرسم) فاستشهد نجم الدين (25 عاما) على الفور جراء إصابته في القلب مباشرة.

وأصيب شقيقه صلاح بجروح حرجة في البطن والصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، وأدخل إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن استشهاده متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقهما نور الدين (30 عاما) ووصفت إصابته بأنها طفيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الأشقاء الثلاثة، وهم من بلدة دورا جنوب الخليل، عندما كانوا يجمعون نبات العكوب بالقرب من “بيت مرسم” جنوب غرب الخليل.

وبعد أن أصابتهم قوات الاحتلال بجروح، سلمتهم لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل بيت عوا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.

وقالت “باستشهاد الشقيقين الشوامرة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 416، وفقا لبيانات وزارة الصحة”.