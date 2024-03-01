الشركات الناشئة.. عقول ريادية ومبادرات مبتكرة في قمة الويب قطر

شكلت “قمة الويب قطر 2024” التي انعقدت فيما بين 26 و29 فبراير/شباط الجاري، مظلة جمعت تحتها ثلة من ألمع العقول الريادية، وأكثرها إبداعا وجرأة ومبادرة.

وكشفت قمة الويب قطر 2024 عن مشاريع وشركات ناشئة أصبحت جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المعاصر، بتحفيزها لنموّه، وتحقيقها توسعا سريعا وربحية عالية في مدد وجيزة، وأدائها دورًا حيويًّا في تعزيز الابتكار وإيجاد فرص العمل عالميا.

توفير مزودي خدمة الدفع

ومن رواد الأعمال الذين التقتهم الجزيرة مباشر خلال جولتها داخل أروقة “قمة الويب” في قطر، خالد العمري المدير التنفيذي لشركة “فينتسا” ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي قال إن هدفه كان تقديم مُنتَج يحل مشكلة تواجه أصحاب الشركات والأعمال عند توسعهم في الدول الأخرى؛ مما دفعه إلى تأسيس شركته منتصف 2022 برأس مال قدره 25 ألف دولار.

وتقدم “فينستا” بالتعاون مع شركة “فيزا” 143عملة في 200 دولة، دون حاجة العميل إلى بنك أو طرف ثالث سواء كان يمتلك موقعا إلكتروني أم لا.

وذكر العمري أنه فوجِئ بكثرة الإقبال على هذه الخدمة، وأضاف “لدينا حتى الآن 4000 عميل، وتمكنا من القيام بحركات مالية تعادل 52 مليون دولار، وأصبحت القيمة السوقية للشركة الآن تعادل أكثر من 50 مليون دولار، كما أنها بصدد القيام بجولة تمويل لجمع 9 ملايين دولار”.

وعن مشاركته في “قمة الويب” قال العمري “استقطبنا 20 عميلا جديدا وأكثر من 10 شركاء خلال عدة ساعات، ونعتزم عقد شراكات داخل قطر مع بنك قطر الوطني، وجهات استثمارية أخرى أبدت اهتمامها بنا وبالحلول التي نقدمها”.

عملات رقمية توافق الشريعة الإسلامية

يزن عرفات أحد الشركاء في “منجم” روى لنا قصة تأسيس شركتهم قائلا “أطلقنا (منجمًا) بنسخته الأولى عام 2020، وكان فقط للأصدقاء المقربين والمعارف والعائلات، والآن يعد بوابة لأي شخص مهتم بمجال تقنية سلسة الكتل (البلوك تشين) والعملات الرقمية بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أنشأنا شراكة مع بيت المشورة، وهي شركة قطرية متخصصة في الاستشارات المتعلقة بالتمويل والاستثمار والإدارة والتدقيق الشرعي”.

النسخة الأولى من “منجم” امتدت إلى 2021 وابتدأت بـ500 ألف دولار، وحققت عائدا مقداره 321%، وبعد ازدياد الطلب قامت الشركة بفتح جولة أخرى عام 2022 بـ900 ألف دولار ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة أضافت الشركة لخدماتها عقودا لحساب الزكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ مما يسهل على كل مستثمر معرفة مقدار الزكاة الواجبة عليه.

ويسعى “منجم” لنيل تراخيص في منطقة الخليج، واستقطاب جمهور أكبر في الشرق الأوسط والعالم.

منصة دولية للفعاليات من الشرق الأوسط إلى العالم

وتحدث عماد فاضل مؤسس “إيفنت باز” للجزيرة مباشر عن منصته التي أسسها في قطر قائلا “هي مشروع مبتكر يدمج الشبكات الاجتماعية على منصة واحدة عبر الإنترنت، لإنشاء الأحداث والإعلان عنها وتنظيمها وإدارتها، وهي متجر متكامل يضم المنظمين والموردين والأماكن والضيوف، ويقدم حلولًا مميزة لإدارة الأحداث وحجز التذاكر”.

وتهدف “إيفنت باز” برأس مالها البالغ مليون و500 ألف ريال قطري، للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والانتشار عالميا لتصبح منصة دولية لصناعة الأحداث.

وكانت “قمة الويب قطر 2024” قد استقطبت ما يزيد على 1000 شركة ناشئة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في تاريخ انعقادها، كما شهدت توقيع العديد من الصفقات واتفاقيات التعاون بين مؤسسات محلية وبعض الشركات الناشئة، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.