بطائرة ورقية وعلم.. رسالة تحية من طفل غزي للشعب اليمني (فيديو)

يقضي الطفل محمد البسيوني يومه بمخيمات النزوح في رفح يلهو مع رفاقه بالطائرات الورقية، فبعد حصار خانق لأهالي قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، وقصف منازلهم ومدارسهم، لم يتبق لهم سوى أمتار قليلة في الهواء يبحثون فيها عن حريتهم المسلوبة.

قرر الطفل الغزي أن يشكر الشعب اليمني بسبب مناصرته للقضية الفلسطينية على طريقته الخاصة، حيث اختار أن ينسج علم اليمن على طائرته الورقية.

يقول محمد للجزيرة مباشر إن فكرة تصميم طائرة ورقية تحمل علم اليمن جاء كتحية للشعب اليمني لما وصفه بـ”الموقف الرجولي” تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه قام بذلك بإمكانات محدودة للغاية نتيجة لظروف الحرب على غزة والانقطاع المستمر للكهرباء، حيث كان يفضل طباعة العلم بدلًا من تصميمه يدويًا، مؤكدًا أنه كان يود القيام بعمل طائرات ورقية تزينها أعلام الدول العربية جميعًا، لكن الإمكانيات لا تساعده.

ولم تتوقف مواهب الطفل الغزي عند صناعة الطائرات الورقية فحسب، فصوته الشجي، الذي اكتشفه والده وهو في السادسة من عمره، غنى به للشعب اليمني.

وذكر أن والده أنه أنشأ له “استديو” للتسجيل الصوتي لتنمية موهبته، ولكنه تعرض للقصف في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021.

واختتم محمد حديثه موجهًا رسالة للدول جميعها قائلًا “رغم الجوع والحصار والقصف إلا إننا صامدون في أرضنا”.

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن تعهدوا بمواصلة هجماتهم على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.