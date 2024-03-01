جورج غالاوي يعود للبرلمان البريطاني في انتخابات فرعية عبر بوابة غزة

انتخب السياسي البريطاني جورج غالاوي في برلمان المملكة المتحدة أمس الخميس بعدما فاز في الانتخابات الفرعية بمقعد مدينة روتشديل شمالي انجلترا بنحو 6 آلاف صوت.

وحصل غالاوي على ما يقرب من 40 % من الأصوات وما يقرب من 6000 صوت أكثر من أقرب منافسيه.

و في خطاب الفوز قال غالاوي “كير ستارمر، هذا من أجل غزة”، في إشارة إلى موقف زعيم حزب العمال البريطاني الذي رفض دعم وقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف موجها كلامه لكير ستارمر “دفعتم وستدفعون ثمناً باهظاً للدور الذي لعبتموه في السماح بوقوع الكارثة التي يشهدها قطاع غزة والتغطية علىها”.

جدير بالذكر أن الزعيم اليساري حورج غالاوي استبعد في العام 2005 من حزب العمال بسبب معارضته لحرب العراق.

سياسي بريطاني يفوز بمقعد في البرلمان.. ويهدي فوزه لغزة pic.twitter.com/q7zngx5Sq4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2024

وكان غالاوي البالغ من العمر 69 سنة قد ركز خلال الحملة الانتخابية على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة وموقف الحكومة والمعارضة في بريطانيا منها، مستغلا حالة الغضب المسجلة وسط ناخبي مدينة روتشديل للتصويت له.

كما قام بجولة في المدينة التي يشكّل فيها المسلمون 30% من السكان بمكبر الصوت، واصفا الانتخابات الفرعية بأنها “استفتاء على غزة”، وفرصة لتنظيم احتجاج ضد حزب العمال.

وخلال الاقتراع، سحب حزب العمال المعارض مرشحه أزهر علي بعدما تحدّث عن نظرية مؤامرة مفادها أن إسرائيل سمحت لحماس بتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها.

وقال غالاوي “إن حزب العمال يدرك أنه فقد ثقة الملايين من ناخبيه الذين صوّتوا له بإخلاص جيلا بعد جيل”.

ويأتي فوز غالاوي بعد واحدة من أكثر الانتخابات الفرعية إثارة للجدل في بريطانيا حيث تعهد بتشكيل “تحالف كبير” مع أعضاء مجلس روتشديل للعمل على القضايا المحلية

وظل غالاوي من أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث قاد “قوافل شريان الحياة الدولية” إلى غزة التي زارها مع ناشطي التضامن، وحصل على الجنسية الفلسطينية التي قدمها له رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في غزة، حيث كان يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة آنذاك.