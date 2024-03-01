شاهد: انتشال جثامين شهداء جراء قصف الاحتلال منازل سكنية شمالي قطاع غزة

كشفت صور خاصة حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر لحظات ما بعد قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحياء مدنية في مخيم جباليا.

وتضمنت الصور عددا من أفراد قوات الدفاع المدني وهم يهرعون في الظلام الدامس إلى مكان القصف وينتشلون جثامين شهداء من عائلة دغيش من تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن شهداء عائلة دغيش لا علاقة لهم بأي فصيل سياسي داخل قطاع غزة.

ونقل الناشط الفلسطيني حمزة المصري أنه تم انتشال شهيدين، وأن هناك عددا من المفقودين جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة دغيش شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت مواقع فلسطينية أن طائرات جيش الاحتلال واصلت طوال ليلة البارحة وصباح اليوم الجمعة، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ147 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وقالت تلك المصادر إن الطيران الإسرائيلي استهدف بيوتا محددة تملكها أسر فلسطينية معروفة منها عائلة دغيش وعائلة العجرمي وعائلة قرموط وعائلة “أبو حمام” وعائلة شعشاعة وعائلة الداوي.

وأضافت أن عددا من الشهداء ارتقوا في جباليا بشمال قطاع غزة وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي متواصل شرق المخيم.