فرنسا تطلب تحقيقا مستقلا حول استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، إلى تحقيق مستقل في “مجزرة الطحين” شمالي قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 112 شخصا وإصابة أكثر 760 آخرين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، عبر إذاعة فرانس إنتر، “أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى”.

وشدد على أنه لا “كيل بمكيالين” في ردود فرنسا، وأكد أن “فرنسا تقول الأمور كما هي، تقولها حين ينبغي وصف حماس بأنها حركة إرهابية، لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة”.

وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها “ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة”.

وأعرب الوزير الفرنسي عن استنكاره لكون سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة قائلا إن ذلك “لا يحتمل بالنسبة لنا”.

ويسود وضع إنساني كارثي في قطاع غزة بعد نحو خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع، حذرت منه هيئات أممية ودولية ووصفته بأن مأساوي وكارثي.