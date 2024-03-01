في ختام اجتماعاتها.. هذا ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية للوصول إلى وحدة وطنية شاملة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية اليوم الجمعة، استمرارها في العمل من أجل تحقيق وحدة وطنية شاملة، تضم كافة القوى والفصائل.

وفي بيان صدر في ختام اجتماعات عقدت على مدار يومين في العاصمة موسكو، حضر الجلسة الأولى منها أمس الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتفقت الفصائل الفلسطينية على استمرار الجولات الحوارية.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

التصدي للعدوان

وذكر البيان، أن الفصائل أبدت توافقها على “التصدي للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على غزة، ومقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين، خصوصا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس”.

وأشارت الفصائل إلى أن الاجتماعات خلصت إلى العمل من أجل إجبار جيش الاحتلال (الإسرائيلي) على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي.

وأكدت رفضها، لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الدولية.

التصدي لانتهاكات المسجد الأقصى

وأشارت إلى دعم وإسناد الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية وخصوصا في القدس، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه العدوان وإعمار ما دمر ودعم عائلات الشهداء والجرحى.

واجتمعت الفصائل وفق البيان الختامي على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مساس بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في السجون الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم.

وأكدت الفصائل أيضا حماية وكالة الغوث الدولية (أونروا) ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 والذي ينص على وجوب السماح بالعودة ودفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة”.

تحية لجنوب إفريقيا

ووجهت الفصائل الفلسطينية التحية لجنوب إفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأشارت الفصائل في بيانها الختامي إلى الروح الإيجابية البناءة التي سادت الاجتماعات” في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني إجرامي” وقدمت شكرها لروسيا على استضافتها للاجتماعات.

​​​​​​​وكانت روسيا أعلنت في 16 من فبراير/ شباط المنصرم دعوتها قادة الفصائل الفلسطينية إلى محادثات في موسكو يوم 29 من فبراير/شباط، وحتى الأول من مارس/ آذار الجاري، حسبما ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

اجتماع في ظل الحرب على غزة

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 من يونيو/ حزيران 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

وتأتي المحادثات الجديدة على وقع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023​​​​​​​، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.