معتذرا لأهل غزة.. رئيس وزراء أسكتلندا: الغرب “منافق” وعلى بريطانيا وقف تسليح إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف، الحكومة البريطانية إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالسلاح، منتقدا موقف لندن من تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وشدد يوسف على أن المدنيين في غزة يعيشون “كارثة إنسانية” على مسمع ومرأى من العالم، مؤكدا أن التاريخ سيحاكم الجميع دون استثناء، وفق لقاء له مع موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني، نشرت وكالة الأناضول جزءا منه.

رئيس الوزراء الأسكتلندي أكد كذلك أنه سيبذل “قصارى جهده” في سبيل وقف دعم إسرائيل بالسلاح البريطاني، للحد من الانتهاكات في حق نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر.

ولفت يوسف إلى أنه كان من أوائل القادة الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، وأنه لم يتلق أي رد على رسائله التي كتبها في هذا الشأن إلى شخصيات سياسية مختلفة في بريطانيا بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ازدواجية المعايير

وأعرب عن أمله أن تستجيب حكومة سوناك لمطالب السياسيين لوقف أي دعم لإسرائيل يعمق الكارثة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، أو شن هجوم على رفح.

وأعرب عن فخره بأنه تمكن بمساعدة جهود الآخرين من تغيير موقف رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، بشأن دعم وقف إطلاق النار في غزة، وخاصة أن الكثير من أعضاء الحزب كانوا لا يشاركون ستارمر الرأي.

ووصف يوسف الانتخابات العامة المقبلة بأنها ستكون بمثابة استجواب لجميع الساسة في المملكة المتحدة عن موقفهم “المتخاذل” حيال قتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة.

كما وصف حصار والدي زوجته الفلسطينية “نادية النكلة” في غزة مدة أربعة أسابيع خلال الهجمات الإسرائيلية، دون معرفة مصيرهم، بأنه كان “أسوأ فترة في حياته”، مشيرا إلى أنه لم يستطع إخراجهم من القطاع رغم كونه أحد الشخصيات السياسية القوية في المملكة المتحدة.

واختتم حواره بالقول: “العالم الغربي أظهر نفاقا واضحا في التعامل مع حرب غزة والجرائم التي ترتكب هناك”، وقدم خالص اعتذاره إلى سكان قطاع غزة لما يتعرضون له أمام العالم.