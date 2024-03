واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن “مجزرة الطحين” في غزة

منعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار ردّ على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينيًّا وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

وعقد المجلس جلسة الليلة الماضية، في نيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًّا على الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية في مدينة غزة، ولكن لم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates strongly condemns the fascist and #racist Minister Ben Gvir's boasting of his forces' horrific #massacre on Al- Rashid Street in Gaza, considering it an official Israeli declaration of intent to #genocide our people, in blatant… pic.twitter.com/HjdvJttowL

ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.

وتضمن النص عبارات “أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة”.

كما دعا النص إلى “تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي”.

“Today’s massacre is a testimony to the fact that as long as the Security Council is paralyzed and vetoes casted, then it is costing the #Palestinian people their lives. [..] what we need is a #ceasefire.“ – Ambassador Dr. Riyad Mansour @Palestine_UN #FlourMassacre #Gaza pic.twitter.com/1Tiy4HHtJp

— State of Palestine (@Palestine_UN) March 1, 2024