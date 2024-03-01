“وجبة عشاء”.. ليلة مروعة بأحد مطاعم عاصمة بنغلاديش (فيديو)

تحولت أمسية للاستمتاع بوجبة عشاء بأحد مطاعم العاصمة البنغالية “دكا”، إلى أجواء مروعة من الصراخ والاستغاثات من هول حريق باغت رواد المطعم، فأردى العشرات بين قتيل وجريج.

الحصيلة الأولية الرسمية كشفت مصرع 43 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء الحريق الذي شبّ في مبنى مكون من 7 طوابق، وسط مدينة دكا، ولكن وسائل إعلام محلية تقول إن عدد القتلى تجاوز 46 شخصا، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة لتردي حالة المصابين.

رغم هول النيران المنبعثة، اندفع المارة وأهالي المنطقة لمحاولة إنقاذ المحاصرين داخل أحد المطاعم الشعبية في الطابق الأول من المركز التجاري في منطقة تجارية مزدحمة بقلب العاصمة، قبل أن تصل فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

المسؤول في خدمة الإطفاء قال إنه جرى إنقاذ 75 شخصا، من بينهم 42 فقدوا الوعي، عقب السيطرة على الحريق الذي شب في المطعم أولا، قبل أن يمتد بسرعة إلى الطوابق العليا.

بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قال وزير الصحة البنغلاديشي: “ما لا يقل عن 33 شخصا، بينهم نساء وأطفال، أُعلن عن وفاتهم في مستشفى كلية الطب في دكا، بينما توفي ما لا يقل عن 10 آخرين بعد نقلهم إلى معهد الشيخة حسينة الوطني للحروق وجراحة التجميل”.

وأضاف الوزير أنه لم يتسن بعد الوقوف على سبب هذا الحريق الهائل.

إهمال قواعد السلامة

مشاهد مؤلمة رافقت عملية إنقاذ رواد المطعم والمركز التجاري وإخراج جثث الضحايا من نوافذ المبنى المهشمة، شارك فيها أكثر من 12 وحدة إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في مركز تسوق “غرين كوزي كوتيج” المنكوب، وفق تصريحات المدير العام لإدارة الإطفاء والدفاع المدني في بنغلاديش.

هذا الحادث لم يكن الوحيد من نوعه، إذ يعد اندلاع الحرائق في المباني السكنية والمصانع أمرا شائعا في بنغلاديش بسبب عدم الالتزام بتطبيق قواعد السلامة، ففي يوليو/تموز عام 2021، قتل ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم العديد من الأطفال، عندما شبّ حريق في مصنع لتجهيز الأغذية. وفي فبراير/شباط عام 2019، لقي 70 شخصا مصرعهم عندما اجتاح حريق العديد من المباني السكنية في العاصمة دكا.