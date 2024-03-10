الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرات غاضبة تطالب بتحرير الأسرى وعزل نتنياهو (فيديو)

أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم السبت، شارع “أيالون” الحيوي وسط تل أبيب، وأشعلوا النيران، خلال احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص، للمطالبة بإبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، وإجراء انتخابات مبكرة.

من جهة أخرى منعت الشرطة الإسرائيلية تنظيم مظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع في منطقة الكريات وسط تل أبيب، بحجة أنها غير قانونية، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.

وقالت الصحيفة ذاتها إن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين، الذين رفضوا الانصياع لأوامرها بعدم التظاهر أمام مقر وزارة الدفاع، كما اعتقلت آخرين بتهمة إثارة الشغب جراء مشاركتهم بإغلاق شارع أيالون.

كما خرجت مظاهرات ضد الحكومة في مدن أخرى كالقدس ورحوبوت ورعنانا وسط إسرائيل وحيفا شمالا، وفق يديعوت أحرنوت.

ويتظاهر الإسرائيليون، بوتيرة شبه يومية للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس وسط مخاوف متنامية لتعرض جميع الرهائن الإسرائيليين للموت في ظل “تلكؤ الحكومة” في مفاوضات تحريرهم، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، لإسقاط حكومة نتنياهو، في ظل تزايد انتقادات خصومه السياسيين بسبب تعامله مع مجريات الحرب وملف الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 أسير فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.