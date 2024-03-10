“قصة شهيد”.. رواية قرأ صاحبها أجزاء منها قبل استشهاده في الحرب على غزة

من فوق أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة، يتذكر الشاب “محمد أبو ريا” قصة أخيه “إياد” الذي شجعه على كتابة روايته الأولى عن الحرب، ليصبح شقيقه الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بطلا للرواية التي لم تُنشر حتى الآن.

وقال محمد أبو ريا، في لقاء مع الجزيرة مباشر، إنه بدأ كتابة روايته الأولى مع انطلاق العدوان على غزة لتوثيق مشاهداته عن الحرب والمجازر اليومية.

والرواية التي لا تزال قيد الكتابة تحكي قصة شهيد ضحى بحياته لتحرير أرضه في مواجهة الاحتلال والظلم والعدوان.

وأكد أبو ريا أنه قرر استخدام قلمه سلاحا لمحاربة الظلم والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال، وبدأ بكتابة رواية تحكي تفاصيل ومشاهد الحرب إلى جانب أخيه.

وقال “كان شقيقي سندي في الحياة، وعندما قرأ أجزاء من الرواية قبل استشهاده شجعني على استكمالها، مؤكدا أنه سيدعمني في الكتابة والنشر”.

وبصوت حزين يكمل أبو ريا حديثه، موضحا أن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعا، إذ استشهد شقيقه “إياد” قبل اكتمال الرواية، وهو ما دفعه إلى أن يغيّر في أحداثها بحيث تحكي عن شقيقه الشهيد.

وقال “بعد أن استشهد أخوي، خليت الرواية باسمه، وصارت تحكي عنه”.

وأضاف محمد أبو ريا في روايته التي لا تزال قيد الكتابة “نحن عند الله بين شهيد وشاهد، وكلنا ننتظر أين سنكون، فنحن في الأعلى سنبني مدينة ثانية، أطباء بلا مرضى ولا دماء، وأساتذة بلا ازدحام وصراخ على الطلبة، وعائلة جديدة بلا آلام وبلا حزن، وصحفيون يصورون الجنة ويكتبون في الحب الأبدي عن غزة، كلهم من غزة، في الجنة توجد غزة جديدة بلا حصار وبلا حرب وبلا مجازر”.