قيادي في حماس: الاحتلال يريد معادلة لن نقبلها (فيديو)

قال طاهر النونو، المستشارالإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لا يمكن القول إن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة قد توقفت، إذ “لا تزال الجهود التي يبذلها الوسطاء مستمرة، ولكنها تصطدم بالتعنت الإسرائيلي، وبعملية المماطلة والتسويف والتعطيل من جانب نتنياهو”، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف النونو للجزيرة مباشر مساء السبت، أن نتنياهو يعلم أن وقف الحرب بشكل شامل يعني بداية مرحلة سياسية جديدة تهدد بقاءه، لهذا يربط بين استمراره في الحرب واستمرار العدوان على غزة، واستمرار انتقامه من القطاع.

وأوضح النونو أن الاحتلال يريد أن يصور أن الموضوع مجرد خلاف على صفقة لتبادل الأسرى “فيما يصر الاحتلال على ثلاثة لاءات: يرفض إطلاق النار الشامل، ويرفض الانسحاب من قطاع غزة وحرية الحركة للنازحين بين الشمال والجنوب، ويرفض إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة”.

وتابع بقوله “أي وقف لإطلاق النار لا يشمل هذه القضايا الثلاثة لا نقبله، إذ أن مفهوم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مرفوض من قبل الاحتلال. فهو يريد هدنة يعود بعدها لسياسة القتل والتجويع والتدمير، وبالتالي لايمكن القبول بالمعادلة التي يحاول ان يفرضها الاحتلال”.

وعن الدعوات لهدنة مؤقتة تستمر لستة أسابيع، قال النونو إنه ربما تكون هناك نوايا طيبة في الدعوة لمثل هذه الهدنة، لكن “نوايا الاحتلال خبيثة ولا يمكن أن نثق به بعد ارتكاب كل هذه الجرائم ضد شعبنا في قطاع غزة”.

اتفاق واضح المعالم

وبيّن النونو أن الحركة تبحث عن “اتفاق واضح المعالم قطعي النصوص وقطعي الدلالة فيما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، إذ لايمكن أن يحقق الاحتلال بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه بالقتل والعدوان”.

واوضح أن الحركة تبذل كل الجهد لوقف الاعتداء على شعبنا في قطاع غزة، وعملية التدمير الممنهج التي يقوم بها الاحتلال لكل ما يتحرك في قطاع غزة، لكن طالما أن الادارة الأمريكية توفر الغطاء السياسي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم، وتزوده بكافة ما يحتاجه من سلاح، فمن المؤكد أن العدوان سوف يستمر.

وشدد النونو على أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرتبط بالضغط الدولي على الاحتلال.

وعن الحديث عن سعي إسرائيل لدعم قوى بديلة تقوم بإدارة قطاع غزة بدلا من حركة حماس، قال النونو إن “التخلص من حماس ليست فكرة قابلة للتنفيذ، ولا مستقبل لأي إدارة يحاول الاحتلال أن يفرضها على الشعب الفلسطيني”.