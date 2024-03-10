قيادي في حماس: الاحتلال يريد معادلة لن نقبلها (فيديو)

قال طاهر النونو، المستشارالإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لا يمكن القول إن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة قد توقفت، إذ “لا تزال الجهود التي يبذلها الوسطاء مستمرة، ولكنها تصطدم بالتعنت الإسرائيلي، وبعملية المماطلة والتسويف والتعطيل من جانب نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف النونو للجزيرة مباشر، مساء السبت، أن نتنياهو يعلم أن وقف الحرب بشكل شامل يعني بداية مرحلة سياسية جديدة تهدد بقاءه، لهذا يربط بين استمراره في الحرب ومواصلة العدوان على غزة، واستمرار انتقامه من القطاع.

وأوضح النونو أن الاحتلال يريد أن يصور أن الموضوع مجرد خلاف على صفقة لتبادل الأسرى “في حين يصر الاحتلال على ثلاثة لاءات: رفض إطلاق النار الشامل، ورفض الانسحاب من قطاع غزة وحرية الحركة للنازحين بين الشمال والجنوب، ورفض إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة”.

وتابع بقوله “أي وقف لإطلاق النار لا يشمل هذه القضايا الثلاث لا نقبله، إذ إن مفهوم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مرفوض من الاحتلال، فهو يريد هدنة يعود بعدها لسياسة القتل والتجويع والتدمير، وبالتالي لا يمكن القبول بالمعادلة التي يحاول الاحتلال أن يفرضها”.

وعن الدعوات لهدنة مؤقتة تستمر ستة أسابيع، قال النونو إنه ربما تكون هناك نيات طيبة في الدعوة لمثل هذه الهدنة، لكن “نوايا الاحتلال خبيثة ولا يمكن أن نثق به بعد ارتكاب كل هذه الجرائم ضد شعبنا في قطاع غزة”.

اتفاق واضح المعالم

وبيّن النونو أن حماس تبحث عن “اتفاق واضح المعالم قطعي النصوص وقطعي الدلالة فيما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يحقق الاحتلال بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه بالقتل والعدوان”.

وأوضح أن الحركة “تبذل كل الجهد لوقف الاعتداء على شعبنا في قطاع غزة، وعملية التدمير الممنهج التي يقوم بها الاحتلال لكل ما يتحرك في القطاع، لكن ما دامت الإدارة الأمريكية توفر الغطاء السياسي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم، وتزوده بكل ما يحتاجه من سلاح، فمن المؤكد أن العدوان سوف يستمر”.

وشدد النونو على أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرتبط بالضغط الدولي على الاحتلال.

وبخصوص الحديث عن سعي إسرائيل لدعم قوى بديلة تقوم بإدارة قطاع غزة بدلا من حركة حماس، قال النونو “التخلص من حماس ليس فكرة قابلة للتنفيذ، ولا مستقبل لأي إدارة يحاول الاحتلال أن يفرضها على الشعب الفلسطيني”.