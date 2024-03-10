وول ستريت جورنال: حماس متمسكة بمطالبها ونتنياهو يعطي المفاوضين الإسرائيليين مساحة محدودة للمناورة

قال القيادي بحركة حماس حسام بدران لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم السبت، إن الحركة متمسكة بمطالبها بوقف دائم للحرب في غزة، مما يُظهر استمرار الفجوة الواسعة بين مطالب الحركة وموقف إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الراعية للمفاوضات إلى استئنافها.

وحذر بدران في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية من “تصاعد الاضطرابات في الضفة الغربية والقدس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”، مؤكدا أن حماس مستعدة لمواصلة التفاوض.

وأضاف بدران “لم نعلن توقف المفاوضات لأننا أكثر الأطراف حرصا على أن تتوقف الحرب”.

وأوضح بدران أن مطالب حماس للتوصل إلى اتفاق هي “وقف دائم لإطلاق النار، والسماح للنازحين المدنيين بالعودة إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة، والسماح بتدفق مساعدات كافية للقطاع عبر جميع المعابر، وخطة لإعادة إعمار غزة، وانسحاب كل القوات الإسرائيلية من القطاع”.

أولويات إسرائيل

في المقابل، أوضح المسؤولون الإسرائيليون -كما ذكرت الصحيفة- أن الأولوية بالنسبة لهم هي إطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين بقبضة حماس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المفاوضين الإسرائيليين يواجهون “جدارا من مطالب حماس الوهمية وغير الواقعية”، على حد وصفه.

وقالت الصحيفة إن السباق للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في قطاع غزة يأتي في وقت حرج، إذ تستعد إسرائيل لشن هجوم على مدينة رفح، التي نزح إليها نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة، خلال شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن بدران قوله إن 60 أسيرا إسرائيليا على الأقل لقوا حتفهم، وهو رقم يفوق ما سبق أن أعلنته إسرائيل، وهو مقتل نحو 50 من الأسرى لدى حماس.

وحسب ما ذكرت الصحيفة، قالت إسرائيل إن حماس رفضت تقديم قائمة بالأسرى الأحياء الذين يمكن مبادلتهم في حال التوصل إلى اتفاق، غير أن بدران رفض هذا الادعاء، مؤكدا أنه لم يكن هناك طلب إسرائيلي رسمي بهذا الشأن.

وأضاف بدران أن الكثير من الأسرى الإسرائيليين بيد فصائل فلسطينية أخرى، مثل الجهاد الإسلامي، الأمر الذي يشكل صعوبة في تحديد أماكن وجودهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أنه من المنتظر استنئاف المفاوضات، التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في القاهرة يوم الأحد 10 مارس/آذار الجاري.

“نتنياهو هو التعقيد الوحيد”

وحمّل بدران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات حتى الآن، قائلا “التعقيد الوحيد في هذه المفاوضات هو موقف نتنياهو الذي يرفض التعامل مع أي شيء على الطاولة. نتنياهو هو أخطر شخص على استقرار هذه المنطقة، وهو مُشعل الحريق”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أنه تمت دعوة وفدين من إسرائيل وحماس للمشاركة في المفاوضات “لكن الموقف المتشدد لنتنياهو يعطي المفاوضين الإسرائيليين مساحة محدودة للمناورة”.

ورفض بدران ما تردد عن وجود انقسام داخل حركة حماس، مؤكدا أن الحركة موحدة في سعيها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح بدران أن اقتراح التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة ستة أسابيع، بدلا من وقف دائم لإطلاق النار، جاء من الولايات المتحدة.

إحباط أمريكي

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين عبّروا عن إحباطهم تجاه إسرائيل نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر. وبدأت واشنطن بإلقاء مساعدات جوا لتخطي الصعوبات في دخول المساعدات عبر المنافذ البرية.

كما أعلن الرئيس جو بايدن، الخميس الماضي، أنه كلف الجيش الأمريكي ببناء ميناء مؤقت في غزة لتسهيل نقل المساعدات إلى القطاع الذي يواجه المجاعة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية الأساسية للقطاع.