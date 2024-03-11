تناسياً للحرب.. مواطنون يزينون حي الصحابة في غزة لاستقبال شهر رمضان

نجح المواطن الغزي خليل عطالله من خلال مبادرة فردية في تزيين حي الصحابة وسط مدينة غزة، بهدف إدخال البهجة على قلوب الأهالي خلال شهر رمضان المعظم.

وقال عطالله للجزيرة مباشر “جبت خطاط وبويا وأضواء وأعلام زينة وتشاركنا أنا والشباب وزينا المنطقة بمبادرة شخصية عفوية والكل شارك فيها”.

وأشار إلى أنه عادة ما يقوم الغزيون بتزيين المنازل والحارات في شهر رمضان، قائلا “هي عادات مجتمعية مستمرة منذ سنوات، تبدأ الناس في إقامة الشعائر الدينية والأجواء الرمضانية وتجهز وتلون وتزين”.

ورغب خليل من خلال مبادرته في تطييب الجرح الذي غير من ملامح الغزيين، لكن طائرات الاحتلال حالت دون ذلك “بنحاول نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال وكبار السن، ونحسسهم بالسعادة لكن أجواء الحرب طاغية علينا، من زنانات وطائرات وقصف”.

أجواء رمضان في غزة

وأشار خليل إلى ظروف الحرب التي غيرت من ملامح المناسبة لهذا العام، مؤكداً على أن مآسي الحرب تطغى على المواطنين رغم كل شيء “هذه السنة مختلفة عن باقي السنوات، جاء رمضان واحنا في ظل الحرب والجوع، ظروف طاغية علينا وعلى الأجواء الرمضانية”.

كما روى مستحضراً ذكريات المواسم الرمضانية السابقة “على الصعيد الشخصي دايما متعودين نجهز ونلون بيوتنا وحاراتنا ولكن اليوم فش أجواء لأنه أغلب الشوارع ملينة بحطام المنازل، فش بيت إلا فيه جريح أو شهيد أو أسير”.

ورغم رغبته في نشر البهجة والتفاؤل إلا أن الأمر لم يمنع المواطن الغزي من التساؤل عن كيفية استقبال وقضاء الشهر الكريم في ظل الحرب المستعرة على القطاع، فقال “بدنا ننبسط لكن الحزن متجذر بقلوبنا، كيف بدنا نستقبل رمضان، فش لا أكل ولا شرب، احنا في وضع صعب لا يعلمه إلا رب العالمين”.

ومن أمام بسطته المُزينة لبيع الفوانيس، تمنى المواطن الفلسطيني أن يحيا وشعبه حياة كريمة وافرة بمستلزمات الحياة الأساسية التي تعتبر منعدمة في قطاع غزة ” نتمنى نعيش زي العالم، فك الحصار وحرية التنقل والتعبير، ونتمنى الغمة تروح على خير يارب”.

ووجه خليل عطالله رسالة صمود وتحدٍّ للمحتل الإسرائيلي، شدد فيها على ثبات الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه في أن يحيا في أمن وسلام، قائلا ” احنا شعب صامد، طول عمرنا صابرين وصامدين، احنا ما بنطلع من أرضنا وموجودين بعرض فلسطين”.

وختم بنداء للعالم الحر للوقوف مع الشعب الفلسطيني المعروف عنه حبه للحياة وتمسكه بمطالبه وحقوقه.