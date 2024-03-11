رمضان كريم.. الجزيرة مباشر في بسطة لبيع الفوانيس للنازحين في رفح

يهل شهر رمضان المبارك على العالمين العربي والإسلامي، في وقت يعاني فيه النازحون في قطاع غزة من واقع إنساني مرير فرضه عليهم العدوان الإسرائيلي.

وقال الشاب محمد النجار للجزيرة مباشر، إن احتفال الأمة الإسلامية برمضان هذا العام سيختلف كليًّا عن قطاع غزة الذي يعيش حربًا وحصارًا ويشكو من مظلمة كبرى، بحسب تعبيره.

وأردف النجار من أمام بسطته لبيع الزينة، أنه رغم ضراوة الحرب على القطاع، لا يزال النازحون متمسكين بحقهم في الفرح من خلال تجهيز الزينة ومحاولة الشعور ببعض النفحات الرمضانية “حاولنا نفرح الأطفال والنازحين في رفح ونرسم البسمة على وجوههم ولكن احنا مكلومين ومشردين”.

وأضاف الشاب النازح من غزة إلى رفح، أن جل ما يملكه الآن هو بسطة في أحد أسواق رفح الشعبية، بعد أن كان مالكًا لمتجر يعرض فيه الفوانيس وأسلاك الإنارة والزينة كل موسم رمضاني “من صاحب محل لبسطة، هذه الحرب ظلمت ناس كثيرة وظلمتني”.

“عايشين على المعلبات”

وأكد الفلسطيني محمد اللداوي، وجود اختلاف تام بين رمضان هذا العام والأعوام الماضية، خاصة أن الأسعار ليست في متناول المواطنين الذين يتجرعون الألم والمعاناة في مخيمات النزوح، وأضاف “أجواء كئيبة ودمار يعم كل مكان، نتمنى أن تعود أجواء رمضان اللي فات اللي كانت مبهجة رغم الحصار”.

أما نجود أبو حصيرة، فكانت تأمل أن يحل رمضان هذا العام في واقع أفضل، وأردفت مستذكرة ذكرياتها “كنا نروح على المول ونشتري أغراضا وأكلا وشربا والآن مفيش، عايشين على المعلبات”.

أما الفتاة الغزية ريما واد فتجد صعوبة بالغة في التأقلم مع ظروف الحرب والتعايش مع الواقع المفروض على قطاع غزة، إذ تقول “رمضان اللي فات كنا بنجهز له من قبل بأسبوع وكنا نفرح وننزل على الأسواق نشتري فوانيس وزينة، والآن مالناش نفس نعمل أي إشي”.

وقال الشاب محمد عطالله إنه استطاع فتح بسطة لبيع الفوانيس بهدف توفير دخل يساعده على إعالة أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وزاد الشاب النازح من حي الزيتون “رغم أنه فيه شهداء بس الناس بدها تفرح، والحمد لله وجدنا إقبال خفيف من الناس”.

وأثناء عمله على البسطة، قال الشاب إنه كان يمتلك متجرًا ومعرضًا في حي تل الهوى، غربي مدينة غزة، لكنه دُمّر في ثاني أيام الحرب، بما فيه من بضاعة مخزنة، جُهزت لاستقبال الشهر الفضيل.