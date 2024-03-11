سعر البتكوين يتجاوز 71 ألف دولار إثر زيادة غير مسبوقة في الطلب

ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى غير مسبوق، اليوم الاثنين، متجاوزة 71 ألف دولار مع استمرار زيادة الإقبال على العملات المشفرة.

وأصبحت هيئة الرقابة المالية البريطانية أحدث جهة تنظيمية تمهد الطريق أمام منتجات تداول الأصول الرقمية بعد أن قالت اليوم، إنها ستسمح لمنصات التداول المعتمدة بإطلاق أوراق مالية متداولة مدعومة بالعملات المشفرة.

وصعدت بتكوين بـ4.8% إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 71677 دولارا في التعاملات الأوروبية، مما رفع مكاسبها هذا العام إلى نحو 70%.

مستقبل العملات الرقمية

وتلقت أكبر عملة مشفرة في العالم، دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن موافقة تنظيمية صدرت في الولايات المتحدة الشهر الماضي على إدراج صناديق تداول بتكوين في البورصات.

وبتكوين عملة افتراضية أنشأها مجهولون، وتديرها شبكة غير مركزية، لكنها متقلبة بشكل كبير، ويصعب التنبؤ بسعرها. ونظرًا لهذا التقلب وغموض الجهات التي أنشأتها، لا ترحّب السلطات باستخدامها، وتدعو إلى تشديد تنظيمها.

ولكن من الممكن أن يؤدي الطلب المتزايد إلى دفع البتكوين إلى آفاق جديدة، وجذب المزيد من المستثمرين، وإضفاء المزيد من الشرعية على العملات المشفرة.