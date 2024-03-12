إعلام عبري: إسرائيل تقترح تعيين ماجد فرج حاكما لغزة بعد الحرب

قال موقع “إسرائيل ناشيونال نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تبحث الاستعانة بالسلطة الفلسطينية في بناء النظام الذي سيقوم بإدارة قطاع غزة بعد الحرب وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأورد الموقع الإسرائيلي أن أحد الأسماء المقترحة لإدارة القطاع هو ماجد فرج، رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما ذكر موقع “آي 24” الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت طرح اسم ماجد فرج (61 عاما) مرشحا محتملا لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، إضافة إلى “شخصيات فلسطينية أخرى معتدلة”، وذلك خلال اجتماع أمني لبحث الأوضاع في غزة.

وأضاف الموقع أن فرج “لديه علاقة عمل وثيقة مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية”، كما أنه “أحد قادة السلطة الذين يُنظر إليهم بديلا لعباس”.

لا علاقة لهم بحماس

كما نقل “إسرائيل ناشيونال نيوز” عن مسؤولين شاركوا في الاجتماع مع غالانت أن الأسماء المطروحة لإدارة قطاع غزة لا تشمل من جرى تعيينهم من جانب حركة حماس لتولي مسؤوليات في القطاع، أو من هم على ارتباط بحماس، وأن فرج ليس الاسم الوحيد المطروح لإدارة قطاع غزة.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة، ولذا لا بد من البحث عن حلول سريعة للتعامل مع هذا الوضع.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع، وأجبرت نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة على النزوح من منازلهم إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.