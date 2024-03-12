“بسبب مقصات طبية”.. إسرائيل تضيق الخناق على غزة وتمنع دخول مساعدات منقذة للحياة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية السرطان إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب “مقصات طبية”، تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال.

وتابع فيليب لازاريني في تغريدة له على منصة إكس: “السلطات الإسرائيلية أضافت مؤخرا المقص الطبي إلى قائمة طويلة من المواد المحظورة التي تصنفها على أنها ذات استخدام مزدوج”.

وأوضح لازاريني، أن قائمة الحظر الإسرائيلية تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير، والأضواء الشمسية، وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، وأقراص تنظيف المياه، وأدوية السرطان، ومستلزمات الأمومة.

#Gaza: an entire population depends on humanitarian assistance for survival. Very little comes in & restrictions increase. A truck loaded with aid has just been turned back because it had scissors used in children’s medical kits. Medical scissors are now added to a long list of… pic.twitter.com/Obpsi9bVkV — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 11, 2024

وطالب بضرورة تسهيل وتسريع عملية السماح بمرور الإمدادات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية والحيوية، مشددا على أن “حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، وليس هناك وقت لنضيعه”.​​​​​​​

وكان المتحدث باسم وكالة الأونروا، قد حذر أمس الاثنين، من أن الضغط على الوكالة، سيشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا بهدف تضليل مجتمع المانحين الدوليين للأونروا، وتجفيف منابع المساعدات المالية، من خلال وصم الوكالة بالإرهاب.

وكانت الوكالة الأممية قد حذرت من أن الجوع ينتشر في كل مكان بقطاع غزة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تعرقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد وممنهج وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، ولا تكتفي بذلك بل تتعمد استهداف الفلسطينيين الجائعين خلال انتظارهم وصول المساعدات الشحيحة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات منهم.