جيروزاليم بوست: نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن لرفض أموال إيباك

طالب ائتلاف مكون من الجماعات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين في الحزب بعدم قبول أي تأييد أو مساهمات من المجموعة المؤيدة لإسرائيل ولجان العمل السياسي الكبرى التابعة لها.

وأوضح الائتلاف الذي يطلق على نفسه “رفض إيباك” ويضم مجموعة الديمقراطيين من أجل العدالة في الكونغرس ومجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، أنه بصدد حملة للتصدي لعمل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية والجماعات التابعة لها.

وأنفقت إيباك، وهي لجنة عمل سياسي، والمجموعات التابعة لها ملايين الدولارات في الدورة الانتخابية الأمريكية لعام 2024.

وترافقت مع عمل الائتلاف حركة منظمة بشكل متزايد داخل الحزب الديمقراطي احتجاجا على دعم الرئيس بايدن المتزايد لإسرائيل.

ونجح الائتلاف في التصويت لصالح بايدن في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية الأخيرة في مينيسوتا ومشيغن، حيث تم انتخاب أكثر من 10 مندوبين.

وقال أشيك صديق، الرئيس المشارك لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، إن “التحالف كان يعمل منذ عدة أشهر لجمع المنظمات التي اعترفت بالتأثير المدمر للإيباك على الحياة السياسية الأمريكية”.

بالمقابل ردت إيباك على هذه الحملة بقولها “معيارنا الوحيد للتأييد هو دعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، مضيفة أن المجموعة تأخذ ملايين الدولارات من المانحين الذين يدعمون أيضا مصالح الجمهوريين.