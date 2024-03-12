سقوط مساعدات دون فتح المظلات مجددا شمالي غزة (فيديو)

تكرر مشهد إلقاء مساعدات إنسانية بمظلات لا تُفتح في شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مما يؤدي إلى تحطم ما تحمله هذه المظلات من مساعدات وسقوط شهداء ومصابين، بينما يعاني شمالي القطاع نقصا شديدا في الغذاء بشكل يضعه على حافة المجاعة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا جديدا يُظهر مظلة تحمل مساعدات وهي تسقط بالقرب من مبنى مدمر.

وفي السياق ذاته، أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الأغذية من ميناء في قبرص، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لتدشين طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وتحول الاهتمام نحو طرق بديلة منها البحر والإسقاط الجوي للمساعدات مع حديث وكالات الإغاثة عن أن تسليم الإمدادات إلى غزة يواجه عراقيل بيروقراطية وانعدام الأمن منذ اندلاع الحرب في القطاع.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع.

وأجبرت الحرب نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة على النزوح من ديارهم إلى مدينة رفح جنوبي القطاع حيث يعيشون بمخيمات الإيواء في أوضاع معيشية بالغة القسوة.