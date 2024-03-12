في أول رحلة من نوعها منذ بدء الحرب.. انطلاق سفينة مساعدات من قبرص باتجاه غزة (شاهد)

أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.

وبثت الجزيرة مباشر مشاهد لسفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.

وجاءت الإمدادات من المؤسسة الخيرية (وورلد سنترال كيتشن) أو المطبخ المركزي العالمي، التي تعمل مع منظمة (برواكتيفا أوبن أرمز) الإسبانية غير الحكومية.

وينص المشروع التجريبي على نقل المساعدات مباشرة إلى غزة التي تم عزلها عن العالم الخارجي منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب مراقبين، فستعد هذه المهمة إذا نجحت، أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وأرسل الجيش الأمريكي سفينة لوجستية تحمل معدات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبني رصيفا مؤقتا لتسهيل توصيل المساعدات.

وقالت قبرص إنه من المقرر أن تخضع الشحنات لتفتيش أمني في قبرص من قبل فريق يضم إسرائيل، وهو ما يلغي الحاجة إلى الفحص في نقطة التفريغ النهائية ويزيل العوائق المحتملة في تسليم المساعدات.