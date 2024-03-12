محمد نزال يكشف للجزيرة مباشر مزاعم إسرائيل اغتيال قيادي بكتائب القسام (فيديو)

نفى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال ما جاء في تصريحات عدد من القادة العسكريين والسياسيين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من أن إسرائيل تمكنت من اغتيال مروان عيسى القيادي بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وقال نزال في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، “هذه ادعاءات لم تثبت صحتها حتى الآن، والعدو لم يقدم أي دليل على ذلك”، مضيفا أن قادة العدو يتخبطون، إذ يؤكدون الخبر تارة وينفونه تارة أخرى.

وأضاف نزال أن حركة حماس تعتمد فقط على الرواية التي تقدمها كتائب عز الدين القسام؛ فهي الجهة الوحيدة المخولة والمفوضة التعامل مع مثل هذه المعلومات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد روّج طوال الساعات الماضية لخبر اغتيال القيادي في الحركة، وقال إنه لا يزال يتحقق مما إذا كان مروان عيسى نائب قائد كتائب عز الدين القسام قد اغتيل بهجوم على مجمع تحت الأرض وسط قطاع غزة.

كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من النيل من مروان عيسى، مشيرا إلى أنه يحتل المرتبة الرابعة في تسلسل قيادات حماس.

وردًّا على هذه المزاعم استطرد نزال قائلا “أريد أن أقول للعدو إن حركة حماس حركة مؤسسية لا يتوقف الأداء العسكري والسياسي فيها على فرد واحد مهما بلغت قيمته ومكانته”.

وأضاف حركة حماس حركة ممتدة في جميع الأراضي الفلسطينية وسط أبناء الشعب في الضفة والقطاع وستظل تقاوم ولن تستسلم.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ158 على التوالي إلى 31112 شهيدا، و72760 جريحا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، بأن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 7 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة أسفرت عن 67 شهيدا و106 مصابين، مؤكدة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا يزال الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.