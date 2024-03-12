مشاهد من استهداف “المقاومة الإسلامية في العراق” لمطار بن غوريون في تل أبيب (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- أنها استهدفت، مطار بن غوريون في تل أبيب ونشرت اليوم الثلاثاء مقطع فيديو للعملية.

وكتبت في تعليق مصاحب للفيديو “مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية في العراق مطار بن غوريون في تل أبيب بأراضينا المحتلة، بتاريخ 11 مارس 2024”.

“رد العدوان على غزة”

وفي أوقات سابقة، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، أنها قصفت أهدافا إسرائيلية وأمريكية، قالت إنها داخل الأراضي العراقية وفي الجولان السوري المحتل، وقالت إن ذلك ردّ على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان لها بهذا الشأن: “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدونا مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة”.

كما أعلنت عن استهداف منصة حقل كاريش الإسرائيلي للغاز، وأكدت أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، وقالت إنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بأقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، “بالأسلحة المناسبة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.