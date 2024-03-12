مصفوفة على الأرض.. نقل جثامين شهداء بالدواب في غزة (فيديو)

وصل عدد من جثامين الشهداء، جراء استهداف منزلي أبو سنجر واليازوري في دير البلح وسط قطاع غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكانت جثامين الشهداء مصفوفة على الأرض، بعد أن تم نقلها بعربة تقودها إحدى الدواب.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على دير البلح، ومخيم النصيرات، والبريج، والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من سكان غزة، ووقوع عدد من الجرحى.

وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو سنجر في دير البلح، ما أسفر عن 11 شهيدا على الأقل وعدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت 3غارات استهدفت منازل في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31 ألفا و112 شهيدا و72 ألفا و760 مصابا.