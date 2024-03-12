مقتل ثلاثة رهبان مصريين في هجوم بجنوب إفريقيا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، مساء الثلاثاء، إن ثلاثة رهبان مصريين قُتلوا في “اعتداء إجرامي” داخل دير قبطي في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الكنيسة في بيان نشره على فيسبوك “تعرّض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي” مما أدى إلى مقتلهم.

وأضاف أن القتلى هم الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل أبرشية جنوب إفريقيا، والراهبان يسطس آفا ماركوس، ومينا آفا ماركوس.

وأضاف “انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبرغ لمتابعة الموقف”.

وذكر البيان أن البابا تواضروس الثاني، الذي يترأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتابع الحادث انتظارًا لمعرفة أسبابه.

وذكر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن الرهبان الثلاثة قُتلوا بأيدي مسلحين في هجوم علي دير القديس مار مرقس والقديس صموئيل المعترف في جوهانسبرغ.

يُذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنشط في دول إفريقية، من بينها السودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.