تفاصيل جديدة عن مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب إفريقيا

أوقفت السلطات في جنوب إفريقيا رجلًا يبلغ من العمر 35 عامًا، اليوم الأربعاء، غداة مقتل 3 رهبان مصريين طعنًا في كنيستهم، لأسباب لم تتضح بعد، حسب ما أعلنت الشرطة.

والقتلى الثلاثة هم القمص تقلا الصموئيلي، وكيل أبراشية جنوب إفريقيا، والراهبان يوستوس أفا مرقس ومينا أفا مرقس.

وذكرت شرطة جنوب إفريقيا أن الرهبان، الملحقين بكنيسة في كولينان، وهي بلدة تعدين صغيرة تقع على بعد 50 كيلومترًا شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا أمس الثلاثاء.

وأوضحت أنه “تم العثور على ثلاثة قتلى مصابين بطعنات، وأكد شخص رابع نجا أنه تعرض للضرب بقضيب حديدي قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء”.

وقالت الشرطة في وقت لاحق في بيان إن “مشتبهًا به قد أوقف وهو على ارتباط بجريمة القتل الثلاثية”، موضحة أن الموقوف سيمثل أمام قاض غدًا الخميس.

وأكدت الشرطة أن ملابسات القضية لم تتضح بعد، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة.

الخارجية المصرية تتابع التحقيقات

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها والسفارة المصرية في بريتوريا، تتابع التحقيقات الخاصة بحادث مقتل الرهبان الثلاثة.

ووفق البيان “قام السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب إفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث”.

ولفت البيان إلى “حرص السفير المصري على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم”.

وسجلت جنوب إفريقيا ما يقرب من 84 جريمة قتل يوميًا في الفترة الممتدة بين أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، بحسب الشرطة.