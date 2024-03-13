جاء رمضان وغاب الونَس.. أبناء شهداء غزة يروون قصص وذكريات مع شهر الصوم (فيديو)

في قلب غزة، تنبت ذكريات الماضي بين أطفال الشهداء، يروون قصصهم بين الألم والحنين إلى آبائهم الذين رحلوا فجأة، تاركين وراءهم أثرًا عميقًا في قلوبهم وذاكرتهم.

رمضان هذا العام يأتي بواقع أليم يختلف كليًّا عمّا كانوا يعيشونه في الأعوام السابقة، حيث كانت اللحظات الجميلة تطغى على ذاكرتهم في كل تفاصيل الشهر الفضيل.

“صديقي وشريكي”

تنقلنا قصصهم إلى عالم من الحنين والفراق، فنسمع صوت الطفل محسن وهو يتذكر والده الذي كان يعتبره صديقًا وشريكًا في كل لحظات الفرح والسعادة.

كان والده يحضّر السحور ويشجعهم على الصوم والصلاة، وكانت تلك اللحظات تملأ قلبه بالسرور والاطمئنان.

ومع اقتراب رمضان، يشعر بالحنين الشديد والشوق لوالده فيقول “كنت اطلع معه في كل مكان بالسيارة، كان يعتبرني صديقه ويطششني ويشتري النا بوظة”.

ووجّه الحديث لوالده الشهيد بقوله “انا حابب تكون بينا زي الأول ونطلع نطش وتشجعنا للصوم وتاخدني على المسجد”.

صورة ملطخة بالدماء

وبينما نسمع قصة الطفلة شيماء ندرك حجم الفقدان والحزن الذي يعيشه هؤلاء الأطفال، حيث فقدت والدها الذي استُهدف عندما ذهب لإحضار الطحين للعائلة لتوفير لقمة العيش.

وعرضت لنا صورة الهوية الشخصية لوالدها وهي ملطخة بدمائه، وقالت “هاد دم ابويا هيو” وأخبرتنا شيماء أن والدها في رمضان الماضي كان يحضر لهم الطعام ويعطيهم المصروف وكان يوقظهم للسحور.

ومع كل قصة يرافق الأطفال شوق وألم جديد، ولكنهم يعتمدون على الذكريات الجميلة والدروس التي تركها آباؤهم لهم ليتمكنوا من مواجهة الحياة بكل قوة وإيمان.

“مين رح يونّسنا”

جلست جوري تشاهد صور والدها عبر الهاتف وتتحسر على فراقه وتقول “هلقيت مين رح يونسنا ويحبنا ويجيب الزينة والأكل والملابس الحلوة تبعت العيد وبابا في الجنة؟”.

ووجهت رسالة الى والدها تقول فيها “انا بحبك كتير يا بابا وكان نفسي تكون معانا في الأيام هاي وحسبنا الله ونعم الوكيل على اليهود اللي قتلو بابا، الله يرحمه”.

تتمنى جوري والآخرين لو كان بإمكانهم مشاركة آبائهم في رمضان هذا العام، ولكن الواقع المؤلم يجبرهم على الاكتفاء بالذكريات الجميلة والدروس التي تركوها لهم.