صحيفة إسكتلندية تقود حملة تبرعات لغزة وتجمع مبلغا يفوق التوقعات

استطاعت حملة التبرعات التي تقودها صحيفة “ذا ناشيونال” الأسكتلندية بالتعاون مع مؤسسة “العون الطبي للفلسطينيين” الخيرية، من جمع نحو 79 ألف جنيه استرليني (101 ألف دولار)، حتى اللحظة، من أجل تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب الصحيفة، تمكنت الحملة من تجاوز كل التوقعات، بجمع تبرعات بنحو 50 ألف جنيه استرليني، خلال 3 أيام فقط منذ بدء الحملة السبت الماضي، بدعم من سخاء تبرعات القراء، بينما كان المبلغ المستهدف جمعه 15 ألفا فقط خلال الأيام الأولى للحملة.

وتعقد الصحيفة آمال عريضة على استمرار الدعم السخي، داخل أسكتلندا وخارجها، من أجل بلوغ الهدف الرئيسي للحملة 100 ألف جنيه استرليني (نحو 128 ألف دولار).

Today's front page🗞️

A £50,000 thank you!

The National's fundraiser with Medical Aid for Palestinians passes incredible milestone🙏 pic.twitter.com/vciB6j90dY

— The National (@ScotNational) March 12, 2024