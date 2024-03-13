ماكدونالدز تخسر مليارات خلال ساعات بعد إعلان تأثرها بحملات المقاطعة

قال إيان بوردن المدير المالي لشركة “ماكدونالدز”، الأربعاء، إن المبيعات الدولية ستنخفض تباعًا في الربع الحالي من عام 2024 نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وضعف الطلب في الصين.

وعقب تصريحات بوردن انخفضت أسهم الشركة نحو 4% في التعاملات، الأربعاء، ما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بوردن قوله في مؤتمر “يو.بي.إس” العالمي للمستهلكين والتجزئة إن المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة “ماكدونالدز” ستكون “أقل قليلًا” من فترة الثلاثة أشهر السابقة.

ولم تحقق الشركة في شهر فبراير/شباط الماضي على نطاق واسع تقديرات المحللين في “وول ستريت” لمبيعات الربع الرابع في هذا القطاع، ويرجع ذلك إلى الاحتجاجات وحملات المقاطعة ضد “ماكدونالدز”، وعلامات تجارية غربية أخرى، بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

تأثير كبير للمقاطعة

وقال بوردن “نواصل التعامل مع آثار الحرب في الشرق الأوسط، لكننا نشهد أيضًا ما يمكن أن أسميه بداية بطيئة في الصين هذا العام”.

وتواجه شركات عالمية مثل “ماكدونالدز” ضعف الطلب في الصين، حيث أدت مشكلات التوظيف وأزمة العقارات المتفاقمة والشكوك الاقتصادية إلى تثبيط معنويات المستهلكين.

يشار إلى أن هناك حملة واسعة في دول عربية وإسلامية لمقاطعة مطاعم “ماكدونالدز” منذ أن أعلنت في إسرائيل توزيع وجبات مجانية على جنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.