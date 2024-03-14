الصومال بلا ديون.. نادي باريس يوافق على شطب 99% من ديونه

قالت مجموعة نادي باريس، الأربعاء، إن الصومال ضمن إلغاء 99% من الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يكلل جهود البلد الذي مزقته الحرب لإعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي.

وذكر نادي باريس في بيان أن دولًا، منها الولايات المتحدة واليابان وروسيا، ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال.

ونادي باريس هو هيئة تابعة لوزارة المالية الفرنسية تعمل بمثابة أمانة للعديد من الدول الدائنة.

واستحق الصومال الإعفاء من ديون بأكثر من 4.5 مليارات دولار من الدائنين جميعهم بعد أن وصل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نهاية مبادرة إعفاء من الديون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

“نقطة الإنجاز”

وبلغ الصومال “نقطة الإنجاز” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بعد أن كان مستبعدًا من النظام المالي العالمي لأكثر من 30 عامًا شابها عدم الاستقرار وحرب أهلية.

وقال نادي باريس “رحب دائنو نادي باريس بتقرير جمهورية الصومال الاتحادية مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليص الفقر وبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لإرساء دعائم الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل”.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالا في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن الديون الخارجية للصومال، البالغة 5.3 مليارات دولار، ستنخفض إلى أقل من 6%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023 نزولًا من 64% في نهاية 2018.