الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإدخال 450 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل السماح بإدخال من 400 إلى 450 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأوضح مسؤول أمريكي لم تسمه الهيئة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تطالب بإدخال 300 شاحنة يوميًا إلى جنوب قطاع غزة ووسطه كحد أدنى، لتلبية متطلبات التغذية للسكان، بينما يقول إن أقل من 200 شاحنة تدخل حاليًا مناطق الجنوب والوسط.

وبالنسبة لشمال القطاع حيث تنتشر المجاعة، قال المسؤول إن واشنطن تطالب بإدخال ما بين 100 و150 شاحنة يوميًا لفترة طويلة من أجل تلبية احتجاجات المنطقة من الطعام، مشددًا: “لا تزال هناك أزمة إنسانية، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وأعلن جيش الاحتلال أمس الأربعاء أن 6 شاحنات دخلت إلى شمال غزة، الثلاثاء، عبر بوابة جديدة في السياج الأمني المحيط بالقطاع.

وأوضح أن العملية تمت بموجب اتفاق مع الإدارة الأمريكية، وكانت الشاحنات تحمل مساعدات من منظمة الأغذية العالمية.

ومنذ 20 فبراير/شباط تعد هذه أول قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى المناطق الشمالية في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب.