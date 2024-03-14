تقرير: هكذا تُنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة

كشف تقرير أن القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة يتم عبر مصر ويخضع لتفتيش دقيق من قبل السلطات الإسرائيلية قبل دخوله القطاع المحاصر عبر المناطق الجنوبية.

وأضاف التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء الفرنسية أنه في ظل شحّ كمية المساعدات التي تدخل بهذه الطريقة، يسعى المجتمع الدولي إلى تنويع طرق إيصالها من خلال إلقائها جوًّا أو من خلال ممر بحري من قبرص.

محطة أولى

وتصل المساعدات عمومًا إلى مدينتي بورسعيد والعريش المصريتين. لكن بالنظر إلى أن ميناء العريش الذي يعد الأقرب إلى قطاع غزة أصغر حجمًا من بورسعيد، فإنه سرعان ما يبلغ طاقته الاستيعابية بسبب الكميات الكبيرة من المساعدات التي تنقل إليه.

وتتولى السلطات الإسرائيلية تفتيش المساعدات التي تدخل القطاع بدقة وهي عملية تجريها منذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر/تشرين الأول، وتشدّد الدولة العبرية حصارها المفروض منذ أعوام على القطاع.

وتقع نقطة التفتيش الرئيسية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل في أقصى جنوب شرق القطاع. كما توجد نقطة تفتيش أخرى في بلدة “نيتزانا” الإسرائيلية الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شرق كرم أبو سالم.

تفتيش صارم

وقبل تفتيشها تنتظر الشاحنات التي يدخل معظمها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لأيام في منطقة عبور تستوعب 50 شاحنة، وهو عدد تعتبره المنظمات غير الحكومية غير كاف بالمرة.

وتُفرّغ المنتجات التي يُسمح بدخولها بعد عملية التفتيش من الشاحنات في المنطقة بين مصر وقطاع غزة، ثم تُحمل على متن عربات أخرى يقودها فلسطينيون يعملون لحساب المنظمات غير الحكومية، لتوزيع المساعدات في القطاع.

وبحسب المنظمات فإن التفتيش الإسرائيلي الصارم هو السبب الرئيسي في بطء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. بالمقابل تقول السلطات الإسرائيلية إن المنظمات الإنسانية عاجزة عن إدارة تدفق كل المساعدات إلى القطاع.

مساعدات غير كافية

وباستثناء معبر رفح وكرم أبو سالم في الجنوب، لا توجد معابر برية أخرى مفتوحة باتجاه قطاع غزة.

وتحثُّ المنظمات الدولية منذ أسابيع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على فتح معابر جديدة شمال القطاع حيث الأزمة الإنسانية هي الأكثر حدة وخطورة.

وأعلنت إسرائيل أمس الأربعاء، أن 6 شاحنات تعمل لحساب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، دخلت مباشرة إلى الشمال “عبر البوابة 96 من الجدار الأمني” مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ “مشروع تجريبي” تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، فقد دخلت 173 شاحنة شمالي غزة منذ مطلع مارس/آذار، مقابل 207 شاحنات نهار الثلاثاء وحده.

جوًّا وبحرًا

وبالنظر لعدم كفاية المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، تقوم دول عدة مثل الولايات المتحدة والأردن والإمارات وفرنسا وبلجيكا بإلقاء شحنات غذائية جوًّا على شمالي قطاع غزة.

وتُجمع كل من المنظمات الدولية وسكان غزة على أن هذه المبادرات غير كافية بسبب الكميات الضئيلة وطابعها العشوائي وخطورة إلقائها جوًّا على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

من جهته، أعلن المغرب، يوم الثلاثاء، أنه أرسل جوًّا شحنة مساعدات من 40 طنًا حطت في مطار تل أبيب لنقلها برًا من إسرائيل إلى غزة عبر كرم أبو سالم.

إلى ذلك أُعلن يوم الثلاثاء أيضا، عن فتح ممر بحري بين قبرص وغزة بإبحار أول سفينة محمّلة بمئتي طن من المواد الغذائية.

وفقًا لمنظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية الإسبانية مالكة السفينة، قامت السلطات الإسرائيلية بتفتيش الحمولة بشكل “شامل” في ميناء لارنكا القبرصي.

وتنتظر سفينة ثانية محمّلة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لغزّة في لارنكا، على أن تبحر بعد تفريغ الدفعة الأولى، حسب ما أعلن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.