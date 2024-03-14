حركة حماس تشيد بموقف “أصيل” لعائلات وعشائر غزة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان أصدرته الأربعاء، بما وصفته “بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني”.

كما أشاد البيان “بدعم العائلات والعشائر للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني”.

ووصف البيان موقف عائلات وعشائر غزة “بالموقف الأصيل”، وقال إنه “يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة”.

ويوجد في غزة العديد من العشائر والعائلات الكبيرة، المرتبطة بفصائل سياسية، بما في ذلك حماس وفتح.

إسرائيل تحاول تسليح العشائر

وذكرت وكالة رويترز أن تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن تل أبيب تدرس تسليح بعض العشائر في غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات إلى القطاع في إطار تخطيط أوسع لإدخال المساعدات الإنسانية بعد انتهاء الحرب.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على تلك التقارير التي جاءت بعد أسبوع من استشهاد عشرات الفلسطينيين كانوا يتجمعون حول قافلة من شاحنات المساعدات شمالي غزة، بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح النار على الحشود.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف جريح، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.