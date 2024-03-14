رسالة تحدٍّ من نازح في رفح إلى نتنياهو (شاهد)

وجّه نازح فلسطيني في رفح رسالة تحدٍّ إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها صمود أهل غزة وفرحتهم ببلوغ شهر رمضان المعظّم رغم الحزن والألم على فقدان الأحباب.

“حنعيش رمضان”

وقال عمار حلس الذي نزح من الشجاعية شمالي غزة “احنا لازم نعيش رمضان، قالت إسرائيل آه أو لا، أمريكا، فرنسا، مين ما يكون، إحنا فلسطين إحنا شعب الأنبياء، بنخافش، وأجواء رمضان هنعيشها، طلعوا فوق نزلوا تحت راحوا يمين راحوا شمال، حنعيشها غصب عن الكل”.

وتابع حلّس كلماته من أمام مشروع بسيط لإنتاج قطايف رمضان الشهيرة بأبسط الإمكانيات والمعدات، بمشاركة صديقين هما جمعة الشويخ صاحب فكرة بيع حلوى القطايف، ومحمود ساق الله -صانع حلوى رمضان- اللذين اعتبرا ذلك رمزًا من رموز تحدي الاحتلال الإسرائيلي والصمود في وجه الحرب، وإدخال بهجة الشهر الفضيل إلى قلوب جميع السكان والنازحين، مؤكدين إصرار الفلسطينيين على البقاء بأرضهم والاحتفال بأجواء رمضان والشعائر الإسلامية.

وأضاف حلّس “أنا بقولها لإسرائيل وللكل، رمضان حنعيشه، إحنا حزنى، كلنا إلنا شهداء، مليانين حزن مليانين ألم وبنبكي من الألم، لكن حنعيش رمضان، وإذا إجى علينا العيد وإحنا عايشين حنعيش العيد وحنفرح فيه وحنلبس أواعي (ملابس) جديدة”.

“إنت تهزم أهل غزة؟!”

واستطرد متحدّيًا “وقد ما تفكر يا نتنياهو وألا يا مين ما كان إن إنت بتهزم أهل غزة! أنا بقولك لا لأن مش إحنا اللي بننهزم، إحنا أهل الصمود قالها لك أبو عمار الله يرحمه (يقصد الرئيس الراحل ياسر عرفات) شعب الجبارين، إحنا بنخافش من حد، وحنعيش رمضان وحناكل حلو”.

وظهر حلّس وهو يهدي الأطفال الحلوى قائلًا “كُلِي يا بابا، هاي حلو، حنعيش رمضان، هاي حلو، عشان نفرجيك يا نتنياهو، عنا شهداء وعنا أحزان، وزي ما أنتو شايفين أنا إجيت كان وزني 107 كيلو وأنا هلقد 79 كيلو. حنعيش يا نتنياهو وإذا إجي علينا العيد بإذن الله نلبس هدوم جديدة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تواصل إسرائيل حربها المدمّرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”، وفضلا عن الخسائر البشرية تسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة.