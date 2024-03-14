زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بقيادة جديدة لإسرائيل

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، إن السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب أمام المجلس، بأنه “عقبة رئيسية أمام السلام في الشرق الأوسط”، وطالب بقيادة جديدة في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن كثيرا من النواب الديمقراطيين أدانوا قيادة نتنياهو، والائتلاف اليميني الحاكم الذي يقوده، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق أن وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها “تجاوزت الحدود”، فإن خطاب شومر هو “أكثر الانتقادات حدة من جانب مسؤول أمريكي كبير منتخب”.

وتابعت الصحيفة إن السناتور شومر “فعليا يحث الإسرائيليين على استبدال نتنياهو”.

سخط متزايد تجاه إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن السناتور شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، عبر عن اعتقاده بأن “نتنياهو قد ضل طريقه بأن أعطى الأولوية لنجاته سياسيا على تحقيق أفضل المصالح لإسرائيل”.

وأضاف شومر في حديثه عن نتنياهو “كان مستعدا أكثر من اللازم للتسامح مع حصيلة الخسائر من المدنيين في غزة، ما دفع تأييد إسرائيل عالميا لأدنى مستوياته تاريخيا. لا يمكن لإسرائيل النجاة إذا تحولت إلى دولة منبوذة”.

وعلقت الصحيفة على ما قاله السناتور شومر بأنه يعكس “السخط المتزايد بين الديمقراطيين، خاصة التقدميين، على الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب، وحصيلتها من المدنيين الفلسطينيين”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن شومر، الذي يمثل ولاية تضم 20% من اليهود الأمريكيين، استهل انتقاداته الحادة لنتنياهو بدفاع طويل عن إسرائيل، مؤكدا أنه، بالنسبة لليهود الأمريكيين، “محبة إسرائيل في عظامهم”.

وشدد شومر على أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين: “دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في معايير متساوية من السلام والأمن والازدهار والكرامة”، وأكد أن رفض نتنياهو للدولة الفلسطينية “يهدد مستقبل إسرائيل”.

انتقادات لابيد

ومن جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إن نتنياهو، يتسبب في خسارة تل أبيب أكبر مؤيديها بالولايات المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة للابيد عبر منصة “إكس” تعليقا على الانتقادات الحادة التي وجهها شومر إلى نتنياهو.

وأضاف لابيد أن “خطاب السيناتور تشاك شومر هو دليل على أن نتنياهو يتسبب في خسارة إسرائيل أكبر مؤيديها في الولايات المتحدة واحدًا تلو آخر”.

وتابع “يلحق نتنياهو ضررا فادحا بالجهد الوطني لكسب الحرب (على قطاع غزة) والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح، وآلاف المفقدوين تحت الأنقاض، ودمار هائل في البنية الأساسية للقطاع.