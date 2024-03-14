زيادة رسوم استخراج جواز السفر في مصر بنسبة 400%

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر تتضمن زيادة رسم استخراجه إلى ألف جنيه مصري (21 دولارًا).

وتنص التعديلات، التي نشرت اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، أنه “يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى”.

وكان رسم استخراج جواز السفر المصري قبل هذه التعديلات تبلغ 250 جنيهًا، ما يعني زيادتها بأربعة أمثال ما كانت عليه لتصبح ألف جنيه مصري.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وشهدت مصر مؤخرًا أزمة في استخراج جوازات السفر أسفرت عن انتظار المواطنين فترات أطول من المعتاد للحصول على جواز سفر جديد.

وتأثرت عملية إصدار جوازات السفر بالنقص في المعروض من الدولار في السوق المصري، الأمر الذي أدى لتعطيل استيراد الكثير من الخامات، إذ إن الأوراق التي يتم استخدامها في إصدار جواز السفر المصري يتم استيرادها من الخارج.

يذكر أن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية الرسمية ارتفع لما يقارب 50 جنيهًا مصريًا بعد أن أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس/آذار الجاري، وقبلها كان سعر صرف الدولار رسميًا نحو 31 جنيهًا.