“علاج الكراهية”.. وصفة بريطانية جديدة لتعريف “التطرف” تثير مخاوف داخلية

كشفت بريطانيا اليوم الخميس، عن تعريف جديد للتطرف بدعوى الرد على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز، ينص التعريف الجديد على أن التطرف هو: “ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية؛ أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج”.

وفي هذا الصدد، قال مايكل جوف وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف إن إجراءات اليوم هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما سماه “التطرف”، وضمان ألا توفر الحكومة “عن غير قصد” منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية، بحسب تعبيره.

وخلال مقابلة سابقة له الأحد الماضي، زعم جوف أن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها “منظمات متطرفة” وأن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافا بتلك الجماعات.

التعريف البريطاني الجديد “للتطرف”، يأتي بعد أيام من تحذير أطلقه رئيس الوزراء ريشي سوناك، زاعما خلاله أن “المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف” يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في المملكة المتحدة، دعيا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.

منتقدو التعريف الجديد

لكن منتقدي الإجراء الجديد اعتبروا هذا التغيير تهديدا بالتعدي على حرية التعبير في بريطانيا، وقد يؤدي إلى ما وصفوه بالنتائج العكسية.

فقد أعرب جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري عن قلقه من الخطوة قائلا: “المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم”.

وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الأربعاء: “قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جدا والقدرة على المعارضة بقوة”.

معدلات الكراهية

وبحسب رويترز، لن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم “صارم” خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات، لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحاليا، لم يتم تعريف أي جماعة رسميا على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.

وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.

ووفقا لمجموعة “تل ماما” (Tell Mama) التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين، قفزت جرائم الكراهية ضد المسلمين ثلاثة أضعاف، بقرابة 335%، خلال الشهر الماضي. وسجلت المجموعة أكثر من ألفي حالة تعدٍ ضد المسلمين في بريطانيا، خلال 4 أشهر فقط من أحداث 7 أكتوبر الماضي. بينما قالت منظمة يهودية، إن الحوادث المعادية للسامية ارتفعت 147%، خلال عام 2023.