قيادي في حماس: العدو هو من يُفشل المفاوضات ولا توجد أي كرة في ملعبنا (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، إنه “لا توجد أي كرة في ملعب الحركة”، وإن الشعب الفلسطيني في القطاع يتعرض لجريمة إبادة.

وأضاف مرداوي في لقاء مع “المسائية” على قناة للجزيرة مباشر: أن الكرة توجد الآن في ملعب الإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال وتمده بالسلاح والدعم السياسي، مؤكدا أن أولوية الأولويات بالنسبة لحركة حماس هي وقف إطلاق النار في غزة قبل أي حديث عن تبادل الأسرى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هو في أيدي حماس الآن.

وتابع القيادي في حركة حماس محمود مرداوي “العدو هو من يُفشل مفاوضات وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى؛ لأن التوصل لأي اتفاق من شأنه أن يجعل بنيامين نتنياهو وحكومته أمام حقائق لا يريد مواجهتها”.

وقال إن نتنياهو يُسيِّس الحرب بما يخدم أهدافه الشخصية وأهداف حلفائه.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد أكد أمس الأربعاء، أن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، وأن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل إذا تخلت حكومة المحتل عن تعنتها.

وأضاف أن حماس ترتكز في مفاوضاتها على “عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا”.

وأوضح مرداوي أن حديث العدو عن السيطرة على شمال غزة مجرد وهم يكذبه الواقع، مضيفا أن المقاومة لا تزال تواصل عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من شمال القطاع.

وقال إن “أي فلسطيني يتعاون مع العدو بعد كل هذه المجازر لن يجد أحدا يتعاون معه”.

ومع دخول اليوم الـ160 للحرب على غزة، ورابع أيام شهر رمضان المبارك، يواصل جيش الاحتلال مجازره ضد المدنيين في القطاع المحاصر، ويستهدف منتظري المساعدات مخلّفًا المزيد من الشهداء والمصابين.