مقال بميدل إيست آي: لماذا تعتبر خطة المساعدات الإنسانية الأمريكية غير واقعية؟

أفاد مقال رأي نشر بموقع “ميدل إيست آي” أنه مع تزايد حاجة الفلسطينيين إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية، تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لهزيمة “مذلة” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقال صاحب المقال الكاتب والناشط السياسي ريتشارد سيلفرشتاين إن الحركة الاحتجاجية ضد بايدن بدأت في ولاية ميشيغان المتأرجحة، حيث أدلى أكثر من 100 ألف ناخب ببيان ضد دعم بايدن لحرب إسرائيل على غزة، وفي الانتخابات التمهيدية اللاحقة، حذا الآلاف حذوهم في ولاية مينيسوتا.

وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أوضحت أن 57% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين أن 67% يريدون وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة.

واعتبر كاتب المقال أن بايدن يدفع ثمن عدم انسجامه مع قاعدة الحزب الديمقراطي، وأنه مدعو لتغيير سياسته بسرعة قبل وقوع الانهيار، على حد قوله.

وانتقد صاحب المقال ما جاء في تصريحات بايدن خلال خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة “تقود الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مؤكدا أنه بعد أن فتحت إسرائيل النار على قافلة مساعدات في مدينة غزة، بدأت الإدارة الأمريكية بإسقاط طرود المساعدات جوًّا على المنطقة المحاصرة.

وقال إن العديد من المراقبين انتقدوا هذا الإجراء ووصفوه بأنه غير فعال، مضيفا أنه لا يمكن لعدة وجبات غذائية تلقى من الجو أن توقف الجوع الذي يعاني منه مليون شخص.

كما وقف سيلفرشتاين عند دعوة بايدن إلى بناء رصيف على ساحل غزة لاستقبال مزيد من المساعدات الغذائية، مذكرا بأن هذا المقترح لا يمكنه أن يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل التعنت الإسرائيلي.

وخلص كاتب المقال إلى القول إن بايدن فشل خلال هذه الحرب في تحقيق أهدافه المعلنة المتمثلة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار كما فشل في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وسيحاسبه الناخبون الأمريكيون يوم الاقتراع.