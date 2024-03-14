هربًا من الموت في غزة.. عائلة تصل إلى تونس مشيًا على الأقدام (فيديو)

“من التشرد إلى الهجرة إلى اللجوء”. بهذه الكلمات وصفت هدية حال عائلتها التي خرجت من غزة نحو الحدود المصرية عبر الأنفاق ومنها إلى ليبيا مشيًا على الأقدام، ليعبروا بنفس الطريقة نحو تونس مشيًا وسط المياه مدة ساعتين تقريبا فيما كانت بقية الساعات الفاصلة عبارة عن هرولة نحو طوق النجاة خوفًا من غدر الصحراء وهم يحملون الأطفال على أعناقهم وأيديهم.

وبعد أن استنفدوا كل ما يملكون من نقود ليقدموها إلى المهربين الذين تخلوا عنهم على مشارف الحدود التونسية، انتشلهم حرس الحدود بعد أن كادت الكلاب السائبة تنهشهم.

وبعد رحلة التثبت من هوياتهم ومرورهم عبر عدة أجهزة أمنية قالت هدية إنه تم تسليمهم إلى الأونروا.

هل ستكون تونس المُستقر؟

وقالت هدية للجزيرة مباشر “نحن متشردون”، فهي تحمل أوراقا أردنية وأولادها يتامى كان أبوهم يحمل الجنسية السورية، ولا يملكون إثباتا لهويتهم لعدم وجود سفارة سورية في ليبيا أو تونس وهو ما سيحرمهم فرصة التعليم والتمتع بمختلف الحقوق التي يتميز بها الأطفال، وهو أمر يؤرق هدية ويؤلمها، إذ تساءلت باكية “وين بدنا نروح على سوريا مش حنقدر. على غزة مش حنقدر. حتى أولادنا ما عندهم وثائق”.

“بدنا نلم حق الموت”

حالة الضياع التي تعيشها هذه العائلة جعلت هدية تفكر في ركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا فقط لتحقق حلمها في أن يتعلم أولادها وينعموا بالاستقرار. ولكن قلة ذات اليد وعدم توفر النقود لتنفيذ الرحلة حال دون إقدامها على هذه الخطوة الخطرة التي تعتبرها هدية اليائسة، حلاّ بما أن الموت واحد، سواء في غزة بسبب القصف أو في رحلة الضياع التي يعيشونها، قائلة “بيكفي نموت كل يوم يا إما نعيش مرة وحدة يا إما نموت مرة وحدة”.

الندم

أما مريم سليمان زوجة شقيق هدية فقد قالت للجزيرة مباشر إنه رغم حفاوة استقبال أهالي الجنوب التونسي واحتضانهم لهم فإن حلم الاستقرار لم يتحقق أمام الواقع الصعب الذي صدمهم خصوصا مع غياب كل أنواع المساعدة من السفارة الفلسطينية في تونس التي رفضت استقبالهم. ومع غياب فرص العمل والدعم، كما أكدت أن المبلغ المالي الذي قدمته لهم الأونروا لم يغطّ مصاريف العائلة بعد دفع الإيجار الذي يتجاوز نصف المبلغ.

مريم أعربت عن ندمها الشديد لخروجها من غزة.. وبعد هذه الرحلة الصعبة والخيالية للوصول إلى تونس. أنهت الحوار باكية بقولها “اتمنيت أنو أنا أستشهد ولا أطلع من بلادي”.