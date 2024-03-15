إصابة مباشرة.. مقاتلو شهداء الأقصى يستهدفون جنود الاحتلال على حاجز في طولكرم (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، مقطع فيديو، يظهر استهداف مقاتلين منها لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزين على “حاجز سنعوز”.

وبيّن مقطع الفيديو، عددا من المقاتلين وهم يصوبون نيران أسلحتهم نحو منطقة يتمركز بها الجنود، وسرعان ما سُمع صوت إطلاق الرصاص. وانسحب المقاتلون من المنطقة بسرعة.

“مواصلة المعركة بكل ثبات وإقدام”

وأول أمس الأربعاء، أكد الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى في غزة “أبو جهاد” أنهم ما زالوا يواصلون معركة طوفان الأقصى بكل ثبات وإقدام.

وفي تسجيل صوتي نشره، دعا أبو جهاد الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، والقدس والضفة إلى “شد الرحال إلى المسجد الأقصى والسير في ركب الثورة والكفاح”.

وقال إن “الفعل البطولي لأبطال كتائب شهداء الأقصى من صد الاقتحامات يعكس العجز الصهيوني أمام الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الثورة حتى دحر الاحتلال من فلسطين الطاهرة”.

وشدد على أن العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف، وعلى “العدوّ أن ينتظر المزيد، طالما استمرت سياسة القتل في غزة، وانتهاك المقدسات”.