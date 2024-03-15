الحوثي: سنمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل إلى رأس الرجاء الصالح (فيديو)

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين اليمنية في خطاب متلفز، الخميس، إن جماعته سوف “تواصل بفاعلية توسيع نطاق العمليات إلى مناطق لم يتوقعها العدو أبدًا”.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن الحوثي قوله “نتجه لمنع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، ليس فقط عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، ولكن أيضًا عبر المحيط الهندي وجنوب إفريقيا باتجاه الرجاء الصالح”.

ووصف الحوثي هذه الخطوة بأنها “كبيرة ومهمة”، وأكد أنه بدأ تنفيذ العمليات الخاصة بها.

السيد القائد: نتجه إلى منع عبور السفن الإسرائيلية عبر المحيط الهندي وجنوب أفريقيا باتجاه الرجاء الصالح#طوفان_الأقصی #سيد_القول_والفعل #لستم_وحدكم pic.twitter.com/cr6hEA3KuZ — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 14, 2024

وتابع الحوثي “نفذنا هذا الأسبوع 12 عملية ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي باستخدام 58 صاروخًا باليستيًا وطائرة مسيّرة”.

كما أشار إلى أن “أمريكا نفذت 32 عملية قصف وغارة على بلدنا، وهي فاشلة كالعادة”.

وأكد الحوثي أن “مواصلة أمريكا وبريطانيا العدوان على بلدنا لن يوقف عملياتنا ولن يحد من قدراتنا”، مشددًا على أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبريطانيا وأمريكا بالقصف الصاروخي والمسيّرات.

ومضى الحوثي للحديث عن الوضع في غزة قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس “أبشع الجرائم ويرتكب إبادة جماعية”، في قطاع غزة.

وقال إن حقيقة أن أغلب الشهداء والجرحى من النساء والأطفال هو “عار على عالم يدعي التحضر، ويتغنى بالحقوق، وفضيحة لما يسمى بالمجتمع الدولي”.

وقال إن “العدو الإسرائيلي قام بأكثر من 2840 مجزرة في قطاع غزة، بمعدل 9 مجازر كل 24 ساعة، علاوة على استهداف الشعب بالقتل في مخيمات النازحين وفي الشوارع، ومعاناة كبيرة للأسرى، وتعرضهم للإعدام والتعذيب والاغتصاب”.

ووصف إلقاء المساعدات بالطائرات بأنها “مسرحية أمريكية تستهدف كرامة الشعب الفلسطيني”، وبعدها “يستهدفهم الاحتلال بالقتل عندما يحاولون الحصول على المساعدات”.

وعن وضع غزة في شهر رمضان قال الحوثي إن الآلاف من أهل غزة لا يجدون وجبة يفطرون عليها، وأغلب المعاناة من نصيب الأطفال.

وأكد أنه “لو اتجه المسلمون بجدّية لدعم المقاومة الفلسطينية، ولو بأقل مما تقدمه أمريكا والغرب للعدو، لكانت الصورة مختلفة عن المعركة في غزة”.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ودمار هائل في البنية الأساسية للقطاع.