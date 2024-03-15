السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله، مؤكدا استعداد بلاده لإدخال أي حجم من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وحذر السيسي، في كلمة له خلال تفقده أكاديمية الشرطة، من خطورة اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الحدودية، قائلا “نحذر من خطورة اجتياح مدينة رفح ويجب السماح للنازحين في وسط وجنوب القطاع بالعودة إلى الشمال”.

وأضاف “نحاول بكل جهد أن نصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لنحمي وننقذ أهلنا هناك وخاصة المدنيين الأبرياء، كما نسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة، ونحذر من استخدام الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين”.

وأوضح السيسي أن 70% من منشآت قطاع غزة تم تدميرها خلال هذه الحرب، مشيرا إلى أن حجم الأموال والسنين المطلوبة لإعادة الإعمار مخيف، على حد وصفه.

ورغم دخول شهر رمضان، لا تزال إسرائيل تشنّ حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، أصبح سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.