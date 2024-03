بعد كابلات البحر الأحمر.. عطل يصيب سواحل غرب إفريقيا ويجدد مخاوف انقطاع الإنترنت عالميا

انقطعت خدمة الإنترنت في حوالي 12 دولة بغرب وجنوب قارة إفريقيا، جراء عطل أصاب كابلات بحرية، قبالة الساحل الغربي للقارة.

ووفق بيانات “بايوباب” شركة البنية التحتية التابعة لشركة إم تي إن لتشغيل الشبكات في جنوب إفريقيا، فإن العطل تسبب كذلك في مشاكل بخدمات الاتصال في دول غرب إفريقيا، ولم تقدم الشركة أي معلومات عن طبيعة أو سبب الأضرار التي لحقت بكابلات البيانات البحرية.

وانقطعت خدمة الإنترنت اليوم في ساحل العاج وليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو، بغرب القارة، وفقا لبيانات من منظمة نتبولكس، التي تراقب عمليات انقطاع الإنترنت. كما حدثت أعطال متوسطة وطفيفة في 8 دول أخرى، بينها نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن شركة “ماي برودباند” المتخصصة في جنوب إفريقيا، انقطعت خدمة الإنترنت عن آلاف المستخدمين هناك أيضا.

وبعد انقطاع خدماتها عبر الإنترنت، أبلغت الشركة عملاء مايكروسوفت أن كابلات الألياف الضوئية “دبليو أيه سي إس”، و”مين وان”، و”إس أيه تي 3″، و”أيه سي إي”، قبالة الساحل الغربي لإفريقيا قد تضررت.

⚠️ Update: Metrics show the West and Central #Africa telecoms outage is ongoing, with further declines in connectivity observed to multiple countries through the day; the incident is attributed to cable damage impacting the WACS, MainOne, SAT3 and ACE subsea fiber networks 📉 pic.twitter.com/UW36sKay6J

— NetBlocks (@netblocks) March 14, 2024