حماس تعرض مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل

قالت مصادر للجزيرة، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يوما. واشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي مبادلة للجنود الأسرى لديها.

ووفقًا للمقترح الذي تم تسليمه للوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة، عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية، إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كما اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، إن المقترح الجديد بشأن الهدنة الذي قدمته حماس، لا يزال يستند إلى “مطالب غير واقعية”. وأضاف المكتب أن تحديثا بشأن الأمر سيطرح على حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع، اليوم الجمعة.

10 مقابل 1

وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق، إن مفاوضات وقف إطلاق النار تعثرت خلال الأسابيع الماضية بسبب رفض نتنياهو لمطالبها، التي تشمل وقفا دائما لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين في الجنوب إلى مناطق وسط وشمال القطاع، وزيادة المساعدات دون قيود.

وتلقت حماس في فبراير/شباط مسودة مقترح من محادثات للهدنة جرت في باريس، وتضمنت وقفا لمدة 40 يوما لجميع العمليات العسكرية ومبادلة السجناء الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين بمعدل 10 مقابل واحد.

ورفضت إسرائيل في فبراير/شباط مسودة مقترح من حماس بشأن الهدنة، وقالت إن هدفها الطويل الأمد هو عدم إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس. وتصر الحركة الفلسطينية على أن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب.

ومع دخول الحرب شهرها السادس، حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، ويتزايد الضغط العالمي على دولة الاحتلال للسماح بتوصيل المزيد من المساعدات إلى القطاع.